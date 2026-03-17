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17 de março de 2026 às 10:00

Imagens mostram momento em que camião tomba devido a ventos fortes nos EUA

Um camião capotou, este domingo, no estado norte-americano do Oklahoma, devido a ventos fortes que têm afetado várias regiões dos EUA.

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