Por ocasião do Dia de Ação de Graças, o presidente dos EUA fez a sua primeira visita ao Afeganistão desde que tomou posse e visitou as tropas norte-americanas na base de Bagram, numa altura em que a Casa Branca pretende retomar negociações de acordo de cessar-fogo com o governo afegão.

Trump ajuda a servir jantar a soldados em visita surpresa ao Afeganistão











