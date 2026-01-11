Sábado – Pense por si

Irão ameaça EUA e Israel enquanto protestos contra o regime se intensificam

O Irão avisou que tropas norte-americanas e Israel poderão ser alvos caso Washington avance com uma ação militar, numa altura em que protestos no país contra o regime entram na segunda semana. O jornalista da Associated Press, Jon Gambrell, analisa o momento de instabilidade e as possíveis consequências num plano internacional.

