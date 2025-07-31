Sábado – Pense por si

31 de julho de 2025

Travessia centenária: Póneis selvagens de Chincoteague encantam ao nadar pelo canal Assateague

A tradicional travessia do canal Assateague realiza-se já há 99 anos, no estado da Virgina, nos EUA. O evento realizou-se na quarta-feira e esta quinta-feira decorreu o tradicional leilão de póneis. Do grupo de póneis, cerca de dez não serão vendidos e regressam para a ilha Assateague na primavera seguinte.

