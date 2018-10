A carregar o vídeo ...

O Partido Animalista de Espanha partilhou nas redes sociais um vídeo que está a indignar. Um touro arrastou-se pelas ruas de Mejorada del Campo, durante as festas do município, após partir as patas traseiras.

