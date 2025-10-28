Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
28 de outubro de 2025 às 18:45

"Toda esta água vem de Sintra": Isaltino Morais sobre inundações em Barcarena

Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, falou aos jornalistas na sequência das cheias nomeadamente em Barcarena, onde uma mulher ficou ferida.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)