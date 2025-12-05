Sábado – Pense por si

05 de dezembro de 2025 às 10:53

Tocha Olímpica chega a Roma em antecipação aos Jogos

A tocha dos Jogos Olímpicos chegou ao aeroporto de Fiumicino, em Roma, onde foi recebida com cerimónia pelas autoridades. O evento marca o início da fase italiana do revezamento da chama olímpica antes da competição oficial.

