Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
05 de dezembro de 2025 às 10:55

Bombeiros combatem grande incêndio em edifício comercial em Los Angeles

As autoridades de Los Angeles, nos EUA, mobilizaram dezenas de bombeiros para apagar um incêndio de grandes proporções num edifício comercial da cidade. O fogo consumiu vários pisos e provocou fortes colunas de fumo, obrigando à interdição da zona e à evacuação de lojas e escritórios nas imediações.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)