05 de dezembro de 2025 às 10:49

Árvore natalícia da Noruega ilumina a Trafalgar Square em Londres

A tradicional árvore de Natal oferecida pela Noruega foi acesa esta noite na Trafalgar Square, em Londres, marcando o início das celebrações festivas. A cerimónia atraiu residentes e turistas, felicitando a amizade entre os dois países e trazendo brilho à cidade nesta quadra.

