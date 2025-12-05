Sábado – Pense por si

05 de dezembro de 2025 às 12:39

Montenegro reconhece que “há problemas de acesso ao SNS” mas diz que também “há coisas que correm bem”

O primeiro-ministro reconheceu que há dias em que existem mais constrangimentos, mas afirmou que o SNS registou uma redução de 37% nos dias em que as urgências estiveram encerradas. “Quer isto dizer que não houve picos? Houve. Há constrangimentos”, admite.

