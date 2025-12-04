Sábado – Pense por si

04 de dezembro de 2025 às 22:03

Eva Cruzeiro diz que falsificação de assinatura é “desrespeito” pela Assembleia da República

Eva Cruzeiro explicou que este ato pode acarretar processos para a própria, pois, “tendo a presença marcada, seria uma fraude”.

