04 de dezembro de 2025 às 22:04

“Quando um mercado não resolve o problema, tem de haver um serviço público”, defende António José Seguro

O candidato a Belém disse não saber qual o modelo que vai ser escolhido para garantir a distribuição de imprensa diária, mas defendeu que “o interior não pode ser abandonado”.

