Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
01 de agosto de 2025 às 16:11

Tocar um instrumento pode ajudar a protegê-lo contra a demência

Um estudo publicado na PLOS Biology, realizado por investigadores da Academia Chinesa de Ciências, sugere que há hábitos, como o treino musical, que contribuem para uma reserva cognitiva e cerebral, ou seja, que ajudam a proteger contra perdas decorrentes da velhice.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana