Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
12 de setembro de 2025 às 07:17

“Tive um lapso”: André Ventura exalta-se com jornalistas após confundir evento de cidadania com festa de hambúrgueres

Líder do Chega foi confrontado com 'posts' que publicou a acusar o parlamento de ter aprovado a deslocação de Marcelo Rebelo de Sousa "à Alemanha para ir a um festival de hambúrgueres".

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)