10 de agosto de 2025 às 13:55Associated Press

Tempestade violenta no Nebraska causa um morto, arrasta árvores e destrói habitações

Uma forte temporal atingiu o leste do Nebraska, com ventos superiores a 130 km/h, arrancando árvores,telhados e deixando milhares sem energia. Uma mulher morreu após uma árvore cair sobre o seu carro e um homem ficou com ferimentos graves.

