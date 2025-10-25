Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
25 de outubro de 2025 às 14:22Associated Press

Tempestade tropical ‘Melissa’ causa chuvas intensas no Caribe

A tempestade tropical 'Melissa' permanece no Caribe central e já provocou pelo menos quatro mortes, três no Haiti e uma na República Dominicana. O fenómeno atmosférico ameaça intensificar-se e causar inundações e deslizamentos de terra graves em Jamaica, Haiti e República Dominicana.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)