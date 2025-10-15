Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
15 de outubro de 2025 às 18:09

Tempestade provoca estragos e deixa milhares de pessoas sem energia no Arizona

Uma tempestade atingiu a cidade de Tempe, no estado norte-americano do Arizona, na segunda-feira, deixando vários telhados arrancados e outros estragos, além de milhares de pessoas terem ficado sem energia.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)