Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
12 de novembro de 2025 às 18:33

“Temos de reorganizar blocos de partos e maternidades em função das necessidades”, diz presidente da Sociedade Portuguesa da Saúde Pública

As declarações surgiram depois de uma grávida dar à luz poucas horas depois de ter recebido alta do Hospital de Leiria.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h