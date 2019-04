A carregar o vídeo ...

Um vídeo captado no Tennessee, EUA, pode ser um pesadelo para quem sofre de alergias: as imagens mostram uma bétula a ser cortada e a emanar um nuvem de pólen quando cai no chão.

Tem alergias? Bétula lança nuvem de pólen ao ser cortada











