28 de fevereiro de 2026 às 11:52

Televisão iraniana mostra destruição em Teerão após ataques dos EUA e Israel

A televisão estatal iraniana divulgou imagens dos estragos em Teerão, na sequência dos ataques conjuntos dos Estados Unidos e de Israel, que atingiram vários alvos na capital e agravaram a escalada militar no Médio Oriente.

