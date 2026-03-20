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20 de março de 2026 às 08:30

“Trump pediu-nos para adiar futuros ataques”: Israel trava ofensiva contra o Irão a pedido dos EUA

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelita, afirmou que suspendeu novos ataques a infraestruturas energéticas do Irão a pedido de Donald Trump. O líder israelita garantiu ainda que as capacidades militares iranianas estão a ser “fortemente degradadas”.

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