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20 de março de 2026 às 07:12

Trump espera que Japão “faça mais” no esforço de guerra contra o Irão

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou esperar que o Japão “faça mais” no conflito com o Irão, sublinhando a relação entre os dois países. O líder norte-americano defendeu que Washington está a proteger o Estreito de Ormuz em benefício de aliados que dependem da rota energética.

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