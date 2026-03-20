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20 de março de 2026 às 08:00

Netanyahu diz que Irão já não consegue enriquecer urânio nem produzir mísseis

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou, esta quinta-feira, que o Irão deixou de ter capacidade para enriquecer urânio ou produzir mísseis balísticos. Ainda assim, o país mantém capacidade para lançar ataques com mísseis e drones na região.

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