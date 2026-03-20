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20 de março de 2026 às 09:00

“Alguém pensa que pode dizer a Trump o que deve fazer?”: Netanyahu rejeita influência de Israel sobre os EUA

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, rejeitou que Israel tenha arrastado os Estados Unidos para o conflito com o Irão. Netanyahu afirmou que Donald Trump toma decisões de forma independente.

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