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19 de março de 2026 às 22:00

“Porque é que não me contaram sobre Pearl Harbor?”: Trump defende segredo nos ataques ao Irão

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, justificou não ter informado aliados sobre os ataques ao Irão com a necessidade de manter o efeito surpresa. O líder norte-americano invocou Pearl Harbor para sustentar a sua posição, durante um encontro com a primeira-ministra do Japão, na Casa Branca.

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