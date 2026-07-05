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05 de julho de 2026 às 15:06

Cabo Verde recebe seleção em festa no Dia da Independência

O 51.º aniversário da independência de Cabo Verde está, este domingo, a ser festejado com a receção aos Tubarões Azuis na capital, cidade da Praia, com a população a saudar a equipa após a participação no Mundial 2026.

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