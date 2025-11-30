Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
30 de novembro de 2025 às 21:12

Tecnologia contra o desmatamento: Kosovo usa drones para reflorestar terrenos degradados

Drones equipados com sementes de pinheiro e tília têm sido utilizados para semear encostas inacessíveis, acelerando a recuperação de áreas florestais afetadas por corte ilegal e incêndios. A técnica permite reflorestar até um hectare em apenas duas horas — muito mais rápido do que o método tradicional.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h