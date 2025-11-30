Sábado – Pense por si

30 de novembro de 2025 às 19:17

Animais do zoo de Chicago divertem-se com o primeiro nevão da época

O primeiro nevão da época provocou mudanças visíveis no comportamento de várias espécies no zoo de Chicago, com os animais a mostrarem curiosidade e energia acrescida perante o novo cenário.

