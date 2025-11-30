Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
30 de novembro de 2025 às 19:43

Milhares protestam nas Filipinas exigindo justiça e responsabilização

Nas ruas de Manila, milhares de manifestantes participaram num protesto contra a corrupção e exigiram responsabilização dos responsáveis por alegados abusos em projectos públicos. A organização do protesto apelou à transparência e justiça, sublinhando a necessidade de mudanças estruturais no Governo.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana