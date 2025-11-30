Sábado – Pense por si

30 de novembro de 2025 às 17:44

Reconstituição napoleónica atrai multidões na República Checa

Uma das maiores reconstituições militares da Europa voltou a realizar-se perto de Brno, reunindo milhares de entusiastas para reviver a emblemática vitória napoleónica sobre as forças austro-russas.

