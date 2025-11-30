Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
30 de novembro de 2025 às 18:23

Protesto anti‑ICE em Manhattan termina com detenções e confrontos

O protesto organizado contra alegadas operações de imigração, resultou em confrontos entre manifestantes e polícia e em várias detenções depois de tentativas de bloqueio e obstrução à saída de veículos policiais.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)