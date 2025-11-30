Sábado – Pense por si

30 de novembro de 2025 às 20:46

Peru mobiliza tropas e declara estado de emergência na fronteira com o Chile

O governo peruano decretou um estado de emergência de 60 dias na região de Tacna, mobilizando militares e polícia para reforçar o controlo fronteiriço. A medida é justificada pela expectativa de um aumento de migrantes sem documentos e pelo combate à criminalidade na zona.

