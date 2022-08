Há 33 minutos

Tartaruga bebé passa seis dias a expelir plástico depois de ser resgatada

Uma tartaruga bebé, com apenas 127 gramas, foi resgatada numa praia de Sydney, na Austrália. Depois desse resgate esteve seis dias a expelir plásticos, nas fezes, indicou o hospital dedicado à vida selvagem do Zoo de Taronga. Todos os anos, este hospital recebe cerca de 80 tartarugas marinhas com ferimentos causados por linhas de pesca, anzóis ou pela ingestão de plásticos.