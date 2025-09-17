Sábado – Pense por si

17 de setembro de 2025 às 17:10

Taiwan revela novo sistema antimísseis e drones

A produção em série será feita localmente através da transferência de tecnologia, reforçando a cooperação militar com os EUA face às crescentes tensões com a China.

