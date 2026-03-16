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16 de março de 2026 às 16:19

Os seus filhos são fãs das ‘Guerreiras do K-Pop'? Vai querer mostrar-lhes este vídeo

Depois do sucesso comercial, ‘As Guerreiras do K-Pop' conseguiram a consagração ao conquistar os dois Óscares para que estavam nomeadas: Melhor Filme de Animação e Melhor Canção Original, para ‘Golden’. A banda, Huntrix, cantou o tema viral durante a cerimónia de entrega das estatuetas douradas, este domingo à noite.

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