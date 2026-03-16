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16 de março de 2026 às 16:19

O momento em que guarda costeira dos EUA resgata pessoa presa no gelo no Lago Michigan

A Guarda Costeira dos EUA resgatou, este domingo, uma pessoa que ficou presa no gelo no meio do Lago Michigan, perto da ilha Mackinac. A vítima foi salva pela tripulação do navio de resgate, recebeu assistência médica a bordo e encontra-se em estável.

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