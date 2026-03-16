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16 de março de 2026 às 16:04

"Enquanto não houver pacificação no Estreito de Ormuz vamos sofrer impacto brutal na inflação" explica Bruno Faria Lopes

Donald Trump quer criar uma coligação para assegurar a passagem segura de cargueiros no Estreito de Ormuz e desafiou sete países a enviarem navios de guerra para o estreito. "As forças iranianas foram muito reduzidas. Penso que é bom que outros países intervenham no conflito", afirmou. O diretor-geral editorial adjunto Medialivre, Armando Esteves Pereira, e o jornalista da SÁBADO Bruno Faria Lopes estiveram no NOW a falarem sobre o conflito no Médio Oriente. Segunfo Bruno Faria Lopes, "a geografia é uma coisa que joga muito a favor do Irão do ponto de vista militar e económico".

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