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16 de março de 2026 às 16:18

EUA divulgam novas imagens de ataques ao Irão

O Comando Central dos EUA divulgou, este domingo, novos vídeos que mostram ataques a diversos alvos militares no Irão, sublinhando que o “poder de combate iraniano está a diminuir”.

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