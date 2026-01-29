Sábado – Pense por si

29 de janeiro de 2026 às 19:00

Tachos no Chega. Partido nomeia jotas, namoradas, amigos e autarcas

O jornalista da SÁBADO Alexandre R. Malhado explica o histórico de “jobs for the boys” do Chega, o partido que prometeu acabar com os "tachos" na política nacional.

