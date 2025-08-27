Sábado – Pense por si

27 de agosto de 2025 às 13:05Associated Press

Starship faz primeiro lançamento de carga no espaço

O mais recente teste do foguete Starship, da Space X, foi realizado na terça-feira à noite e conseguiu, pela primeira vez, concluir o lançamento de carga (oito satélites fictícios) no espaço. Após uma hora, pousou conforme previsto no Oceano Índico.

