Mais de 37 anos depois do primeiro filme, eis que a saga que tem como estrela John Rambo, um antigo soldado norte-americano na Guerra do Vietname, chega ao fim. Veja aqui o trailer do filme, que estreia nos cinemas de Portugal a 26 de setembro.

Stallone regressa com o último Rambo











