Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
05 de novembro de 2025 às 07:24

"Sou um bilionário há muitos anos": Ronaldo fala sobre a sua fortuna numa entrevista com Piers Morgan

Craque português não descura os investimentos

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana