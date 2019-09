A carregar o vídeo ...

Na quarta-feira, antes do jogo contra o Internacional, que o Flamengo venceu por 3-1, houve quem se virasse para as bancadas à procura de Jorge Jesus: na verdade um sósia do treinador português fez sucesso na bancada do Maracanã, tirou fotos e foi entrevistado.

13:00

Sósia de Jorge Jesus faz sucesso e dá entrevista a imitar o treinador português











