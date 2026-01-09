Sábado – Pense por si

09 de janeiro de 2026 às 10:25

“Smart Brick”: a nova peça que promete revolucionar as construções Lego

A Lego revelou, esta quarta-feira, na CES, a maior feira de tecnologia do mundo, o seu Smart Play System, que vai permitir que os brinquedos ganhem vida nas mãos das crianças.

