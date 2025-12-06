Sábado – Pense por si

06 de dezembro de 2025 às 14:20

Série da semana: The Beatles Anthology

Há 30 anos, estreava um documentário que nos revelava os "Fab Four" na primeira pessoa. Agora, "The Beatles Antologia" chega à Disney+ em versão restaurada por Peter Jackson e com um episódio inédito.

