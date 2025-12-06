Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
06 de dezembro de 2025 às 17:10

Imagens mostram centro histórico de São Paulo iluminado com luzes de Natal

Fachada da Catedral da Sé, no centro histórico de São Paulo, foi decorada com luzes de Natal e projeções sincronizadas de símbolos e tradições católicas, atraindo multidões ao centro da cidade na noite de sexta-feira.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana