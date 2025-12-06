Sábado – Pense por si

06 de dezembro de 2025 às 14:45

Homem suspeito de matar namorada em Espanha capturado 15 anos depois

O peruano Cristian Hernán Yong Granadino, de 45 anos, foi capturado na noite de sexta-feira em Lima, Peru. O homem estava na lista dos mais procurados da Agência da União Europeia por suspeita de homicídio da namorada espanhola, em Madrid, há 15 anos.

