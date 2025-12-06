Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
06 de dezembro de 2025 às 15:49

Feiras de Natal, pistas de gelo e muitas decorações: Moscovo prepara-se para a época festiva

As ruas e praças da capital russa foram 'invadidas' por luzes festivas, árvores de Natal e uma feira de Natal com comidas e bebidas tradicionais e decorada com brinquedos tradicionais do país, feitos de algodão.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana