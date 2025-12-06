Sábado – Pense por si

06 de dezembro de 2025 às 13:30

Imagens mostram manifestantes a vandalizar vitrine com joias da coroa britânica na Torre de Londres

Torre de Londres foi fechada após um grupo de manifestantes ter causado danos a uma vitrine que continha joias da coroa britânica, este sábado. Foram atirados alimentos. Quatro pessoas foram detidas.

