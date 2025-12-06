Sábado – Pense por si

06 de dezembro de 2025 às 14:04

Incêndio florestal destrói pelo menos 12 casas na Austrália

Pelo menos 12 casas foram danificadas ou destruídas após um incêndio florestal ter assolado uma pequena área costeira a norte de Sydney, na Austrália na manhã deste sábado.

